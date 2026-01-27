Ljubičić se oglasio na Instagramu nakon odlaska iz Dinama

Podijeli :

Nakon pola godine na Maksimiru, veznjak se vraća u Njemačku.

Vezni igrač Dejan Ljubičić napustio je Dinamo i potpisao ugovor s njemačkim drugoligašem FC Schalke 04. Ljubičić je za prvu momčad odigrao 22 službene utakmice postigavši pritom dva pogotka, a stigao je na Maksimir u ljeto prošle godine.

Ljubičić će se u Schalkeu pridružiti BiH napadaču Edinu Džeki, čeka ga i Nikola Katić kao i trener Miron Muslić.

Od Dinama se oprostio u Instagram objavi.

“Hvala Dinamu, Upravi, trenerima, suigračima i navijačima na svemu. Pronašli smo najbolje rješenje za obje strane. Želim Dinamu puno uspjeha i mnogo osvojenih trofeja. Hvala od srca!”

