Livakovićev bivši klub ispao iz lige, Dinamo zaradio više od milijun eura

Dinamo će sezonu zaključiti s razlogom za dodatno zadovoljstvo. Španjolski Elche izborio je ostanak u La Ligi, čime se aktivirala klauzula prema kojoj će zagrebački klub zaraditi 1,5 milijuna eura od transfera Gonzala Villara.
Elche je u posljednjem kolu odigrao 1:1 protiv Girone, što mu je bilo dovoljno za ostanak među španjolskim prvoligašima, dok je Girona ispala u niži rang. Riječ je o bivšem klubu Dominika Livakovića, koji je ondje proveo prvu polovicu sezone prije dolaska u Dinamo, no nije upisao nijedan službeni nastup.
Gosti su poveli u 39. minuti pogotkom Alvara Rodrigueza, a konačnih 1:1 postavio je Arnau Martinez početkom drugog poluvremena. Gonzalo Villar igrao je do 75. minute susreta.
Španjolski veznjak prošle je zime stigao u Elche na posudbu iz Dinama, uz dogovor da će njegov ugovor biti obvezno otkupljen ako klub ostane u ligi. Time je potvrđeno da će Villar i sljedeće sezone nositi dres Elchea.
Villar je u Dinamo stigao prošlog ljeta za oko tri milijuna eura, no nije uspio opravdati očekivanja. Za Modre je upisao 15 nastupa uz jedan pogodak i jednu asistenciju prije povratka u Španjolsku.
