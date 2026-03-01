Livaković upisao 300. nastup za Dinamo, ušao je u birano društvo

Podijeli :

Vratar hrvatske reprezentacije Dominik Livaković u nedjelju je na Maksimiru odradio jubilarnu, 300. utakmicu na golu Dinama. U susretu koji je završio pobjedom domaćih 4:2, obilježen je posebnim dresom s brojem 300, čime se pridružio odabranom krugu klupskih velikana. Dinamo mu je tim povodom posvetio i prigodnu objavu.

U poruci su podsjetili kako je Livaković svoj put u Maksimiru započeo u rujnu 2016., a da je protiv Gorice stigao do „okruglog” 300. nastupa u dresu voljenog kluba. Istaknuli su i njegov impresivan učinak – gotovo polovicu od dotadašnjih 299 utakmica završio je bez primljenog pogotka, uz ukupno 141 „clean sheet”, čime je osigurao mjesto među odabranima.

Naglasili su da su prije njega samo sedmorica igrača dosegla tu brojku nastupa za Dinamo: Dražen Ladić, Arijan Ademi, Mladen Ramljak, Marko Mlinarić, Srećko Bogdan, Drago Vabec i Zlatko Kranjčar, uz čestitku vrataru na velikom jubileju.

Livaković je rođen u Zadru, gdje je napravio prve nogometne korake, a kao junior prešao je u NK Zagreb. Dinamo ga je doveo 2015. godine te je u klubu ostao do 2023., kada je za šest milijuna eura prešao u turski Fenerbahče. Nakon što je ondje, zbog ozljede, izgubio mjesto među vratnicama, vratio se u Dinamo na posudbu do kraja aktualne sezone.