Livaković se sastao s Bobanom: Dinamo je krenuo po hrvatskog golmana

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Marin Franov / CROPIX via Guliver

Priča o povratku Dominika Livakovića u Dinamo i dalje traje.

Livaković se navodno sastao s predsjednikom Uprave Dinama Zvonimirom Bobanom, a na sastanku je bio i Livakovićev menadžer Andy Bara.

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Prema informacijama 24sata, sve zainteresirane strane imaju istu želju: Dominik Livaković se želi vratiti u Dinamo, a maksimirski klub sada je krenuo u realizaciju tog posla.

Nakon sastanka s Bobanom više nema dvojbe da je povratak na Maksimir ozbiljna opcija i da je pred Zagrepčanima sada konkretan posao.

Bara će tako će sjesti za stol s čelnicima Fenerbahčea kako bi pokušao doznati pod kojim bi uvjetima turski klub pustio Livakovića.

Dinamo bi vrlo brzo prema Istanbulu trebao poslati i prvu službenu ponudu. Spominje se iznos od oko tri do četiri milijuna eura, a u cijelu bi se operaciju mogli uključiti i međusobni dugovi. Fenerbahče još nije isplatio Dinamu sve dogovorene rate od Livakovićeva transfera iz 2023. godine, pa bi se dio tog iznosa mogao prebijati kroz novi dogovor.