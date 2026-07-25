Livaković odbio Olympiacos, prioritet je Dinamo!

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Marin Franov / CROPIX via Guliver

Iako se grčki velikan Olympiakos uključio u utrku s izdašnim financijskim uvjetima, Dominik Livaković odlučio je zahvaliti na ponudi iz Pireja.

Hrvatski reprezentativni vratar jasno je definirao svoje želje te je dao do znanja kako je njegov primarni cilj povratak na Maksimir, doznaje Index.

Bara odgovorio na navode Turaka da je Livaković prodan, sve je stalo u dvije riječi Turci lansirali ‘bombu’: Fenerbahče dogovorio transfer Livakovića, odbili ponudu Dinama

Nakon sastanka koji je Livakovićev zastupnik Andy Bara održao s čelnicima Fenerbahçea u Istanbulu, na adresu 31-godišnjeg vratara stigla je ponuda Olympiakosa s iznosom koji je značajno premašivao financijske okvire zagrebačkog kluba. Unatoč spremnosti Grka da odmah zaključe posao, prvi vratar Vatrenih odbio je mogućnost odlaska u Grčku.

Odbijanjem Olympiakosa otvoren je put za nastavak intenzivnih razgovora između Dinama i Livakovićevih predstavnika oko definiranja dugogodišnjeg ugovora. Vodstvo Modrih vidi u svom bivšem kapetanu ključno pojačanje i lidera momčadi uoči presudnih europskih izazova i borbe u domaćem prvenstvu.

Ipak, za konačnu realizaciju posla Zagrepčani moraju najprije usuglasiti osobne uvjete s igračem, a potom i pronaći model odštete koji će zadovoljiti turski klub. Pregovori na relaciji Zagreb — Istanbul i dalje traju, a idući dani trebali bi donijeti konačni rasplet ove velike transfer sage.