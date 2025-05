Livajina supruga na društvenim mrežama: ‘To je ono što slabići ne razumiju’

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Supruga Marka Livaje oglasila se na društvenim mrežama par dana pred zadnje kolo HNL-a u kojem Hajduk i dalje može postati prvak Hrvatske.

Prvi put nakon 20 godina odluka o prvaku Hrvatske pada u zadnjem kolu, a šanse imaju Rijeka, Dinamo i Hajduk. Dinamo i Rijeka imaju 62 boda, dok je Hajduk iza njih s dva boda manje.

Hajduk gostuje kod Šibenika na Šubićevcu, Rijeka na Rujevici dočekuje Slaven Belupo, a Dinamo će na Maksimiru ugostiti Varaždin. Sve utakmice igraju se u istom terminu, u nedjelju u 17 sati.

Iris Rajčić, supruga Marka Livaje uoči zadnjeg kola posvetila je jednu objavu svom suprugu i objavila motivirajuću poruku.

‘”SMIREN UM = AURA MOCI

Zašto?

Jer on zna pravilo igre: onaj tko kontrolira emocije, kontrolira ishod.

Kad svi izgube razum, on ostaje hladan. Kad svi paničare, on razmišlja. Kad svi odustanu, on pronalazi rješenje.

Smirenost nije slabost. Smirenost je znak vrhunske mentalne discipline. To je ono što slabići ne razumiju!!!

Hladan um. Oštri potezi. Nezaustavljiva dominacija – Marko Livaja!

Hvala vam 2024/25′”, napisala je Iris Rajčić.