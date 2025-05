Livajin menadžer za SK: ‘Marka trenutno zanima samo Hajduk, a crtu ćemo podvući na ljeto’

Podijeli :

Robert Matić i Miro Gabela / Hajduk.hr

Tragom informacija, doduše neslužbenih, o interesu za Marka Livaju iz Turske, obratili smo se njegovom menadžeru Vincenzu Cavaliereu.

Kako se bliži ljeto, a Hajdukove šampionske ambicije kopne, tako se sve glasnije priča o budućnosti Marka Livaje.

Ostaje li, odlazi li? Je li mu više “puna kapa” što nema s kime igrati i okruniti svoje razdoblje u Hajduku titulom prvaka ili će ostati u gradu podno Marjana i pokušati još jednom, dvaput, dok ne uspije?

Priča se, jasno, i o potencijalnom interesu za Livaju. Najviše iz Turske. Konkretno, Bešiktaša o čemu se piše ovih dana.

Ima li u tome svemu istine i razmišljaju li uistinu Livaja i njegov tim o odlasku iz Hajduka? Odgovore smo potražili kod njegova menadžera Vincenza Cavalierea.

“Marko Livaja je najbolji igrač HNL-a. Njegova kvaliteta je toliko očita da je logično da svi klubovi to vide. Moja agencija i ja radimo naš posao u ime igrača, ali u ovome trenutku Marko ne želi čuti ni za što, osim za Hajduk”, naglasio je Cavaliere za Sport Klub.

“Koncentriran je na prvenstvo i na klub. I ja ga zato ne opterećujem ni s čim. Na kraju prvenstva podvući ćemo crtu. Danas postoji samo Hajduk.”

Dakle, ideja o odlasku teoretski može zaživjeti na ljeto, ali dok sezona još traje, očito ne.

Kako god, Livaju ugovor s Hajdukom veže do ljeta 2027. godine. Ako bi ga na Poljudu htjeli zadržati, možda bi mu trebali ponuditi još bolji, izdašniji ugovor jer zainteresiranih za najboljeg igrača hrvatske lige svakako će na ljeto biti.

“Moj posao je činiti sretnim mog igrača i da se njegova karijera stalno razvija, ali to uopće ne isključuje Hajduk! On je tu sretan i mislim da se to vidi kroz njegove igre. Daje 300 posto sebe”, zaključuje Cavaliere.