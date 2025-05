Livajin menadžer: Razgovarat ćemo s Hajdukom i čut ćemo što imaju za reći

Podijeli :

Robert Matić i Miro Gabela / Hajduk.hr

Menadžer najboljeg igrača hrvatskog prvenstva otkrio je nove informacije o njegovoj budućnosti.

Sve su glasnije priče kako bi Marko Livaja mogao napustiti Hajduk.

Kapetan splitske momčadi vratio se na Poljud u ljeto 2021. te vrlo brzo postao zaštitno lice Hajduka. Ipak, splitski klub iz sezone u sezonu gubi bitku za naslov prvaka, a nagađa se kako Livaja gubi strpljenje.

Uz to, ne nedostaje zainteresiranih klubova koji bi voljeli vidjeti Livaju u svojim redovima, a u posljednje vrijeme spominje se transfer u turski Bešiktaš.

Vincenzo Cavaliere, menadžer Marka Livaje dao je intervju za RTL Danas, a pričao je u budućnosti svog štićenika:

“Kao što sam rekao i u drugim intervjuima, zasad uopće ne pričamo o tome. Marko je fokusiran na Hajduk, ne želi čuti ništa drugo nego Hajduk. Ja ga vodim više od deset godina i znam kako funkcionira. U ovo vrijeme on ne želi pričati ni o čemu, samo Hajduk”, rekao je na temu potencijalnog odlaska Livaje iz Hajduka.

Otkrio je kako se Livaja nosi s tim izgubljenim utrkama za naslov:

“Njegov karakter je izuzetno jak tako da se nosi dobro s time. Naravno da nije sretan, ali bilo je puno nesreće u Hajduku u zadnje tri četiri utakmice, crveni kartoni, tehničke greške igrača koji su doveli Hajduku u ovu situaciju, ali on se dalje bori. Kod njega je titula u glavi i to je to, do zadnje sekunde on neće odustati.”

Osvrnuo se na potencijalni transfer u Bešiktaš:

“Kao što sam rekao, ne pričamo o tome. Do kraja sezone ćemo se fokusirati samo na Hajduk. Naravno da je najbolji igrač lige interesantan svima, to je logično, ali zasad ne pričamo uopće o tome”, rekao je te potvrdio kako ima još klubova zainteresiranih za njegove usluge:

“Ma da, rekao sam kao najbolji igrač, ima interesa svugdje, ali ponavljam, nikakve priče do kraja sezone.”

Cavaliere je upitan očekuju li on i Livaja da će Hajduk ponuditi konkretna obećanja u vidu pojačavanja momčadi na ljeto, ako ostane u klubu:

“Logično je da ćemo razgovarati s Hajdukom i čut ćemo šta oni imaju za reći, što oni imaju za ponuditi. Logično je da ako je Hajduk jak i ako dovede jake igrače koji stvarno mogu konkurirati za titulu bez ikakvih problema, da je klub atraktivniji za Livaju ili bilo kojeg drugog igrača”, zaključio je agent.