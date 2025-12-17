Livajin agent: ‘On nije i neće biti problem za Hajduk’

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Hajduk je u posljednjem kolu SuperSport HNL-a slavio na Maksimiru protiv Lokomotive s 3:1, a kao i u mnogim susretima dosad, Marko Livaja nije startao u sastavu Gonzala Garcije. Splitska "desetka" ušla je u drugom poluvremenu, ali sve se više čini kako je kapetan Hajduka nezadovoljan u Splitu. Sve je to komentirao njegov agent Vincenzo Cavaliere.

“Posao agenta je da svog igrača učini sretnim. Ako je Livaja sretan u Hajduku, ja mu moram osigurati najbolje uvjete u Hajduku. Ako nije sretan u Hajduku, moj je posao da mu pronađem sredinu u kojoj će biti sretan. To je sve što vam mogu reći na temu Livaje, produženja ugovora i njegove budućnosti. Livaja nije i neće biti problem za Hajduk, bez obzira na to što se trenutno događa i kakav je njegov trenutačni status, a klub mora odlučiti kako će dalje”, kazao je za 24sata dugogodišnji Livajin agent Vincenzo Cavaliere.

Hajduk prije kraja polusezone mora još odigrati domaći susret s Vukovarom 1991 na Poljudu, a onda slijedi pauza od mjesec dana. Bijeli se u akciju u HNL-u vraćaju 24. siječnja kada će na Poljudu ugostiti Istru 1961.