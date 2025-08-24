Livaja nakon pobjede nad Osijekom: ‘Žuti karton? Mlad sudac’

Podijeli :

Foto: Hajduk.hr

Hajduk je u četvrtom kolu HNL-a porazio Osijek s 2:0 te je tako zadržao korak uz vodeći Dinamo. S druge strane, Osijek ima dva boda, ali je problem što u sva četiri kola nisu postigli niti jedan pogodak. Nakon utakmice utakmicu je prvi prokomentirao kapetan Hajduka Marko Livaja

“Dobro smo ušli u utakmicu. Imali smo prigode i zasluženo smo poveli 1:0. Imali smo nešto grešaka i u drugom dijelu nas je Osijek stiskao. Igrali smo pravu mušku utakmicu i na kraju smo zasluženo slavili.

Mi napadači živimo od golova. Drago mi je da sam zabio i da sam pomogao momčadi. Imamo sada derbi sljedeći vikend i nadam se da ćemo tamo biti dobri.

Mlad sudac. Čekao sam Karačića i ja mu to govorim. On meni daje žuti karton. Nema ništa više od toga.

Rijeka je pokazala da znaju igrati protiv dobrih ekipa. Imaju Fruka, ali mi idemo na tri boda i onda na pauzu s bistrom glavom”, rekao je za MaxSport