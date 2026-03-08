Livaja na klupi, Kovačević u dilemi: Ovo su vjerojatni sastavi za derbi na Poljudu

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Dinamo u derbiju 25. kola SuperSport HNL-a danas gostuje kod Hajduka od 15 sati.

Dinamo na Poljud stiže kao vodeća momčad na ljestvici SuperSport HNL-a, do sada su Modri osvojili 54 boda, a drugoplasirani Hajduk je na 47 bodova.

Mario Kovačević i Gonzalo Garcia danas imaju izuzetno težak zadatak, pronaći najboljih 11 koji će istrčati na Poljudu. Trener Dinama za prvih 11 imao je dilemu na obje bekovske pozicije.

Na golu je sigurno Livaković, stoperski par čine McKenna i Dominguez, a na lijevom beku su dileme Goda ili Perez Vinlof. Desno? Dilema je Galešić ili Valinčić.

U veznome redu su standardno kapetan Mišić, te Zajc i Stojković, na desnom je krilu Bakrar, a na lijevom Vidović. U vrhu napada je najbolji strijelac SHNL-a u dosadašnjem dijelu sezone Dion Drena Beljo.

Na Poljudu također imaju dileme, postoji velika opcija kako će kapetan Marko Livaja i Filip Krovinović svoju priliku čekati s klupe.

Sigurno je kako će na golu startati Silić, a stoperski će par činiti Marešić i Raci. Na desnom beku je Hodak, a lijevo Hrgović. U veznom su redu Guillamon, Skoko i Pukštas ispred njih. Na desnom je krilu Brajković, lijevo je Ante Rebić, a u vrhu napada najbolji strijelac Hajduka ove sezone Michele Šego.

VJEROJATNI SASTAVI ZA DERBI:

HAJDUK

Silić – Hodak, Marešić, Raci, Hrgović – Guillamon, Pukštas, Skoko – Brajković, Šego, Rebić

DINAMO:

Livaković – Galešić (Valinčić), Dominguez, McKenna, Goda (Perez Vinlof) – Stojković, Mišić, Zajc – Bakrar, Beljo, Vidović