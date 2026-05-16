Livaja kritizirao stanje u Hajduku: ‘Možda je nekima sezona bila dobra, ali meni je bila loša, naši navijači to ne zaslužuju’

Hajduk Split odigrao je 1:1 protiv Lokomotive u susretu 35. kola SuperSport HNL, čime je ponovno ostao bez pobjede. Jedan od ključnih trenutaka utakmice bio je promašeni jedanaesterac Marko Livaja, koji je nakon susreta govorio za klupsku televiziju.

Kako si vidio događanja na travnjaku?

“Mislim da smo imali dosta šansi, nismo ih iskoristili. Ja sam imao najveću na utakmici, falio sam jedanaesterac, htio bih se ispričati igračima i klubu. Jednostavno nije bio moj dan. Sigurno će me ovo ojačati za ubuduće i nadam se da neće biti više takvih grešaka. Nadam se pobjedi u zadnjoj utakmici da završimo sezonu na najbolji mogući način.”

Lokomotiva je igrala vrlo otvoreno i riskantno, što je donijelo dosta prostora i prilika na obje strane. Koliko je takav stil utjecao na tijek susreta?

“Pa dobro, Lokomotiva igra takav nogomet, igraju igrač na igrača preko cijelog terena i vole se nadigravati, imaju brzine gore i sigurno svakome mogu napraviti neke probleme. Mi smo to i OK kontrolirali, iako su oni imali dvije tri šanse, mislim da da smo mi trebali pobijediti par golova više, jednostavno nije htjelo ući u gol, tako da se opet okrećemo novoj sezoni”

Kako gledaš na cijelu sezonu i rezultate koje je momčad ostvarila?

“Pa mislim, nakon poraza u Albaniji, Kupa i Rujevice 5:0, nema se tu uopće što pričati. Mislim da se trebam ispričati navijačima jer mislim da malo koji klub na svijetu ima ovakve navijače koji danas po kiši idu 800 km i dođu te bodriti, a ti si na minus 18. I tako da mislim da ova sezona je po meni loša. Možda je nekima u klubu dobra, ali mislim da naši navijači ne zaslužuju to.”

Kako bi ocijenio svoju individualnu sezonu?

“Pa dobro, sigurno da sam ja mogao bolje. Bio je period ozljede, bilo je tih nekih stvari, ali sigurno da očekuješ od sebe puno više i normalno da želiš svojoj momčadi pomoći u što više utakmica. Tako da moram reći da nisam baš nešto zadovoljan niti bih dao sebi prolaznu ocjenu ovu ovu sezonu, iako su brojke OK, ali ne gledam nikad brojke, gledam što sam mogao pomoći ekipi više.”

Sljedeća sezona počet će vrlo rano zbog zgusnutog rasporeda i europskih obveza. Kakva su očekivanja?

“Je, igramo devetog sedmog, imali smo sreće što je Dinamo osvojio Kup i da idemo u Europsku ligu. Sigurno da neće biti lako. Igramo protiv teških protivnika. Nadam se da se neće ponavljati ove godine u Europi i da ćemo napraviti dobru momčad i da ćemo omogućiti omogućiti navijačima da se napokon plasiramo u tu Europu i da budu zadovoljni.”