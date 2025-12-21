Livaja izabrao najboljeg igrača HNL-a: ‘Iz utakmice u utakmicu dokazuje kvalitetu’

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Kapetan Hajduka glasao je u izboru za najboljeg u HNL-u.

Marko Livaja 10 bodova u nagradi za najboljeg igrača prvenstva dao je Toniju Fruku iz Rijeke.

“Prvi je Toni Fruk jer je golovima i asistencijama vodio Rijeku do naslova prvaka u prošloj sezoni, a ne posustaje ni u novoj. Iz utakmice u utakmicu dokazuje nogometnu kvalitetu.”

POVEZANO Hajduk čeka zanimljiv prijelazni rok, čak devet igrača je u izlogu?!

Na drugu poziciju odlučio je staviti klupskog suigrača iz SAD-a Rokasa Pukštasa.

“Na drugom mjestu je Rokas Pukštas, igrač koji nastavlja pokazivati vrhunski mentalitet, a statističke brojke u novoj sezoni govore sve o njegovoj igri. Ako nastavi ovako, pred njim je blistava karijera”, poručuje Livaja.

Nogometaš Slaven Belupa Adriano Jagušić na trećem je mjestu.

“Tu je i Adriano Jagušić, veliki talent, što je vidljivo iz svakog njegovog poteza. Golovima i asistencijama prometnuo se u jednog od najzanimljivijih mladih igrača u našoj ligi.”

Na četvrtom mjestu je još jedan njegov suigrač.

“Na četvrtom mjestu je Filip Krovinović. Njegova važnost za Hajduk često je podcijenjena, ali nevidljive stvari koje on čini na terenu imaju ogromno značenje za (našu) momčad.”

Top 5 zatvara golman Osijeka.

“I peti u mom izboru je Marko Malenica, jedna od najstabilnijih karika Osijeka, pouzdan čuvar mreže koji često zna obraniti nevjerojatne prilike. Koliko znači za Osijek, pokazuje i u ovoj sezoni, u koju su jako loše krenuli, ali Malenica ih je često svojim obranama spašavao od potpunog potonuća.”