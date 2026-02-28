Livaja ipak od prve minute protiv Varaždina, Krovinović otpao zbog ozljede

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Od 17 sati i 45 minuta kreće susret 24. kola HNL-a između Varaždina i Hajduka. Sat i pol vremena prije utakmice stigli su sastavi, a posebno iznenađenje je izostanak Filipa Krovinovića iz početnih 11 Hajduka.

Gonzalo Garcia ne može računati na svog pouzdanog veznjaka zbog ozljede pa je svoje opcije morao tražiti na drugim mjestima.

Na golu za Hajduk kreće Toni Silić, obranu s desna na lijevo čine Luka Hodak, Dario Marešić, Ron Raci, Šimun Hrgović, u veznom redu su Adrion Pajaziti, Hugo Guillamon i Rokas Pukštas dok trojicu u napadu sačinjavaju Roko Brajković, Ante Rebić i Marko Livaja za kojeg se mislilo da će krenuti s klupe.

Sastav Hajduka: Silić – Hodak, Marešić, Raci, Hrgović – Pajaziti, Guillamon, Pukštas – Brajković, Livaja, Rebić

Sastav Varaždina: Zelenika – Posinković, Mladenovski, Lesjak, Boršić – Duvnjak – Canjuga, Latković, Mamić, Tavares – Mamut