Livaja do 100. gola za Hajduk, ispred njega su još sedam legendi

Tom Dubravec CROPIX via Guliver

Marko Livaja došao je do jubilarnog stotog pogotka u dresu Hajduka.

U tijeku je utakmica na Poljudu, Hajduk i Lokomotiva igraju 26. kolo SHNL-a, a domaćini vode 2:1 nakon 70 minuta. U 22. minuti Livaja je zabio gol te tako ostvario poseban jubilej.

Brojke kažu ovako: 87 golova postigao je u SuperSport HNL-u, 12 u Kupu i jedan u europskim natjecanjima.

U 115 godina dugoj povijesti Bijelih do sto ili više golova došli su Frane Matošić s 211 pogodaka, a iza njega slijede Leo Lemešić (173), Petar Nadoveza (124), Zlatko Vujović (121), Slaviša Žungul (109) i Bernard Vukas (107).