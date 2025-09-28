Livaja čeka pretrage, evo koje bi utakmice mogao propustiti

Nogomet 28. ruj 2025
Foto: HNK Hajduk Split

Hajduk je dočekao Lokomotivu u 8. kolu HNL-a. Nedugo nakon što je asistirao Anti Rebiću za vodstvo 1:0, ozlijedio se kapetan Hajduka Marko Livaja.

U jednom se trenutku vidjelo da vidno šepa te se držao za lijevo bedro. Izdržao je Livaja do kraja poluvremena, a u nastavku utakmice je umjesto njega u igru ušao Filip Krovinović

Livaja je ostao u svlačionici na poluvremenu jer trener Gonzalo Garcia nije htio riskirati pogoršanje ozljede, a prema prvim informacijama se radi o rupturi zadnje lože.

Kapetan Hajduka će pretrage obaviti u ponedjeljak nakon čega će znati više o ozljedi, a sigurno je da propušta utakmicu sljedećeg kola protiv Vukovara 1991 u Vinkovcima. Obzirom da se kod ovakve ozljede obično pauzira minimalno tri tjedna, vrlo je vjerojatno da Livaje neće biti ni u prvom kolu nakon reprezentativne stanke kad Hajduk gostuje kod Istre 1961. Ta je utakmica na rasporedu 19. listopada.

