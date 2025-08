Lisica nakon debija za Dinamo: ‘Bilo je slatko zaspati, ali me ‘prao’ adrenalin’

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver

Dinamo je svoju HNL sezonu otvorio derbijem protiv Osijeka proteklog vikenda i slavio je 2:0 na Opus Areni.

Za Dinamo je između ostalih debitirao Mateo Lisica koji je asistirao Sandru Kulenoviću za vodstvo 1:0. Je li mu bilo slatko zaspati?

“Bilo je slatko, ali me dosta ‘prao’ adrenalin, no sad je i to prošlo, sad se moram prebaciti na utakmicu s Vukovarom (petak u 21 sat u Maksimiru, nap.a.)”, rekao je Lisica za Večernji.

A kakav je bio osjećaj pred debi?

“Uuuuf, bio sam jako uzbuđen, pogotovo kad smo izašli pred navijače, pred pun stadion. Naježio sam se, ali san mi se ostvario, i to u našem odličnom izdanju. Ipak, još žalim zbog one prilike pred golom Osijeka, trebao sam to zabiti.”

Dobra je to suradnja bila između Lisice i suigrača u Istri pa sada u Dinamu, Morisa Valinčića.

“Moris i ja se jako dobro znamo, zajedno smo igrali dvije godine u Istri. To je važno, treba se dobro poznavati na istoj strani, između beka i krila mora biti prava suradnja, znamo tko što radi, koje su nam nekakve mane, a koje vrline i vjerujem da ćemo nas dvojica i dalje biti važni u igri Dinama.”

Traži li trener Mario Kovačević nešto posebno od njega?

“Nema nekakvih posebnih zahtjeva, od svih nas traži ‘samo’ da stalno budemo na sto posto. A to i ne treba tražiti, Dinamo ima golem roster kvalitetnih igrača i svatko se bori za svoju poziciju, pa ako ne ideš maksimalno, zacijelo nećeš igrati u sljedećoj utakmici. Ovdje se mora svaki dan ići na maksimumu, ali nije mi to ništa novo, tako je bilo i kod trenera Garcije u Istri, igrat ćeš ako se trudiš na svakom treningu.”