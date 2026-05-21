Lijepa gesta Dinama: Zatražili su dodatnih 30 medalja, evo kome će ih uručiti

CROPIX Marin Franov via Guliver

Dinamo će u subotu nakon susreta s Lokomotivom na Maksimiru proslaviti naslov hrvatskog prvaka.

Bit će im uručen pehar, a HNS je pripremio 40 medalja. No kako doznaju SN, zagrebačkom klubu je to premalo pa su ih zatražili još 30.

Dinamo je odlučio napraviti lijepu gestu i medaljama nagraditi sve koji su bili dio ove sezone. Priznanja će tako dobiti aktualni igrači, oni koji su klub napustili u siječnju, nogometaši s manjom minutažom ili bez nastupa, kao i članovi stručnog stožera, liječnici i fizioterapeuti.

Posebno se ističe to što su iz kluba na proslavu i dodjelu medalja pozvali i igrače koji su otišli tijekom zimskog prijelaznog roka. Pozivnice su, među ostalima, dobili Sandro Kulenović, Dejan Ljubičić, Gonzalo Villar, Robert Mudražija, Leon Jakirović i Branko Pavić.

Dio njih osobno će preuzeti medalje, dok će onima koji ne budu mogli doći priznanja biti naknadno dostavljena.