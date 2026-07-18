L’Equipe piše kako je igrač PSG-a odabrao Dinamo!

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JulienxMattiax xLexPictorium via Guliver

Kao što se i ranije pisalo, Dinamo je, nadomak dovođenja mladog igrača iz Paris Saint-Germaina.

Riječ je o 19-godišnjem Francuzu Noahu Nsokiju, koji je pod vodstvom Luisa Enriquea već debitirao za prvu momčad aktualnog europskog prvaka. Za mladog ofenzivca zanimala se i Vitoria Guimaraes te je bilo na njemu da odabere destinaciju.

Kako javlja ugledni L’Equipe Nsoki je odabrao upravo Dinamo. Navode da se mladiću najviše svidio Dinamov projekt te da je odabrao Zagreb za svoju iduću destinacju.

Sada je na klubovima da se dogovore, ali tvrde da će posao biti gotov u idućih nekoliko dana.

Transfermarkt procjenjuje Nsokijevu vrijednost na milijun eura. Ima 48 nastupa za mladu momčad PSG-a, a dvaput je nastupio i za seniorsku momčad.