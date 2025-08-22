Leonard Zuta potpisao za Slaven Belupo

Podijeli :

Foto: NK Slaven Belupo

Leonard Zuta, 33-godišnji lijevi bek rođen u švedskom Göteborgu, gdje i živi, novi je igrač Slaven Belupa. Nakon što je prošlu sezonu odigrao za Šibenik, u Koprivnicu je došao kao slobodan igrač i s klubom potpisao ugovor do kraja aktualne sezone.

Pratiteljima HNL-a, Zutino ime dobro je poznato. Nekadašnji reprezentativac Sjeverne Makedonije ostavio je veliki trag u Rijeci, za koju je igrao od 2015. do 2019. godine, osvojio prvenstvo i dva kupa, a proteklih godinu dana odigrao je i 28 utakmica za Šibenik. Ukupno je u elitnom rangu hrvatskog nogometa upisao 167 utakmica, zabio tri gola i izbrojao devet asistencija.

Općenito gledano, Zuta je kroz cijelu karijeru odigrao gotovo 400 službenih utakmica, odnosno na terenu proveo više od 30.000 minuta. Prve seniorske korake napravio je u Häckenu, za koji je odigrao 88 utakmica, a 62 utakmice upisao je i u norveškoj Valerengi. Također, u bogatoj karijeri branio je boje talijanskog Leccea, turskog Konyaspora i švedske Brommapojkarne.

Pun iskustva bit će od velike pomoći mladim bekovima Slaven Belupa, među njima i Antoniju Jakiru, s kojim će dijeliti poziciju na lijevoj strani, a pravo nastupa protiv Lokomotive još nema.