Layec: Rijeka nije trebala dobiti penal protiv Vukovara

Prvi čovjek sudačke organizacije, Bertrand Layec, objavio je analizu situacija iz 25. kola Hrvatske nogometne lige.

Layec je tek jednu situaciju iz kola smatrao spornom.

“Situacija br. 1: VUKOVAR 1991 – RIJEKA (46. minuta); kazneni udarac

Duel u kaznenom prostoru domaće momčadi kada gostujući napadač br. 77 i branič domaćina br. 13 na isti “nogometni” način žele igrati loptom nije prekršaj iz Pravila nogometne igre.

Vrlo dobro pozicionirani sudac, potpunog nadzora incidenta, dopustio je nastavak igre. Nakon neopravdane i neutemeljene VAR intervencije u razmatranjima Pravila nogometne igre sudac je pozvan na pregled snimke zbog potencijalnog kaznenog udarca.

Slijedom naših tehničkih smjernica:

– ⁠potpuno legitimne prirodne nogometne reakcije braniča u želji da igra loptom

-⁠ ⁠vrlo laganog i minornog kontakta koji nije utjecaj na kretanje i izvedbu suparničkog igrača

interpretaciju i prosudbu suca tijekom pregleda snimke smatramo neispravnom odlukom o dosuđivanju kaznenog udarca kao i intervenciju VAR-a, koja inicira dosuđivanje kaznenog udarca, neutemeljenu u smjernicama i VAR Protokolu.”