Layec o spornim situacijama 28. kola: ‘Ispravno poništen gol Vukovara, ali VAR je imao ograničen kut kamere’

xLukaxKolanovicx via Guliver

Bertrand Layec objavio je analizu 28. kola SHNL-a u kojem je provjerio četiri situacije s različitih utakmica.

PONIŠTEN GOL VUKOVARA U REMIJU S LOKOMOTIVOM

Vukovar i Lokomotiva remizirali su 1:1, a susret je obilježila situacija iz 35. minute pri rezultatu 0:0. Vukovar je tada pogodio za vodstvo nakon što je Robin Gonzalez istrčao sam pred Josipa Posavca i lako ga matirao za 1:0, no gol je poništen zbog zaleđa. Pomoćni sudac Filip Đerđ iz Osijeka prvi je podigao zastavicu, a glavni sudac Antonio Melnjak iz Rijeke potvrdio je odluku na što su se bunili i Vukovar i strijelac.

“Tijekom igre, a prilikom primanja duge lopte od svog suigrača, domaći igrač br. 10 u daljnjem kretanju postiže pogodak. Pomoćni sudac prepoznaje kažnjivo zaleđe kada je lopta upućena prema napadaču, ali prema VAR Protokolu dopustio je nastavak igre te nakon postignutog pogotka signalizirao kažnjivo zaleđe.

Nakon dugog čekanja, zbog ograničenog kuta središnje kamere koji je sprječavao točnu procjenu položaja napadača u trenutku igranja lopte, VAR nije mogao izvršiti triangulaciju. Mogao je koristiti samo kameru iz suprotnog kaznenog prostora kako bi odredio položaj napadača.

Na temelju snimke i zumiranja potvrđujemo da je napadač bio malo ispred braniča u trenutku dodavanja. Odluka pomoćnog suca o zaleđu je stoga ispravna”, navodi se u priopćenju.

2. VARAŽDIN – GORICA, 45. MINUTA SUSRETA

“Duel dvojice igrača na sredini terena kada je gostujući igrač br. 8 rukom“ lagano“ dodirnuo suparnika nije prekršaj iz Pravila nogometne igre dostatan za dosuđivanje izravnog slobodnog udarca. U nastavku akcije gostujuća momčad preuzima posjed lopte i postiže pogodak.

Sudac je ispravno interpretirao naše smjernice razmatrajući kontakt nedovoljnim za zaustavljanje igre te je priznao pogodak. U skladu s našim tehničkim smjernicama VAR je istim kriterijem analizirao incident i potvrdio odluku suca u terenu.

Podržavamo ovu interpretaciju razmatrajući da ostvareni kontakt nije utjecaj na suparnika koji je u nastavku akcije aktivno sudjelovao u igri”, objašnjava Layec.

3. KAZNENI UDARAC DINAMA PROTIV OSIJEKA

Layec se slaže s odlukom:

“Ispravna odluka vrlo dobro pozicioniranog suca dosuđeni kazneni udarac za domaću momčad. Gostujući branič počinio je jasan prekršaj saplitanja u vlastitom kaznenom prostoru. U potpunosti podržavamo dosuđeni kazneni udarac.”

4. KAZNENI UDARAC RIJEKE PROTIV SLAVEN BELUPA

“Udarac prema vratima koji je domaći branič br. 3 zaustavio rukom unutar kaznenog prostora sukladno razmatranjima Pravilima nogometne igre smatra se prekršajem kažnjive igre rukom.

Ruka je u neprirodnom položaju, iznad razine ramena te je blokiran udarac prema vratima. Sudac u terenu ispravno je dosudio kazneni udarac za gostujuću momčad”, objašnjava prvi čovjek sudačke organizacije.