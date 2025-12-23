Layec o crvenim kartonima na Poljudu: Prestrogo prema Vukovaru, preblago prema Rebiću

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Bernard Layec analizirao je sudačke odluke u 18. kolu HNL-a, posljednjem u prvom dijelu sezone.

Sve sporne situacije dolaze s utakmice Hajduka i Vukovara (2:1), na kojoj je sudac Zdenko Lovrić pokazao tri crvena kartona.

Layec smatra da su crveni kartoni igračima Hajduka (Rebiću i Livaji opravdani), dok se ne slaže s isključenjem braniča Vukovara Marija Tadića. Njegovu analizu prenosimo u cijelosti:

Situacija br. 1: HAJDUK – VUKOVAR 1991 (30. minuta); izrazita prilika za postizanje pogotka

U trenutku kada je napadač domaće momčadi br. 11 od suigrača trebao primiti loptu, sapleo ga je gostujući branič br. 34. Sudac, unatoč tome što je bio dobro pozicioniran, nije dosudio prekršaj.

VAR je sucu preporučio pregled situacije (OFR) zbog potencijalnog crvenog kartona (sprječavanje igrača u izrazitoj prilici za postizanje pogotka). Nakon pregleda situacije sudac je utvrdio da incident ispunjava tehničke kriterije te isključio braniča.

Potrebno je analizirati situaciju u dvije faze. U početku je napadač br. 9 očito imao prednost nad dvojicom braniča, budući da je bio znatno ispred njih, međutim, u trenutku svog posljednjeg dodira loptom desnom nogom, a prije prekršaja braniča, napadač je loptu usmjerio ulijevo čime je izgubio prednost koju je prethodno stekao.

Drugi branič br. 16 tad bi imao vremena ući u duel s napadačem. S obzirom na glavni kriterij u razmatranju ovog incidenta, pozicija braniča br. 16 koji očigledno može ući u duel s napadačem, smatramo da bi očekivana odluka na terenu bila dosuđivanje prekršaja i žuti karton zbog zaustavljanja igrača u obećavajućem napadu. VAR intervencija, stoga, u ovoj situaciji nije bila potrebna.

Situacija br. 2: HAJDUK – VUKOVAR 1991 (72. minuta); nedopuštena upotreba ruke

Igrač domaće momčadi br. 9 krenuo je prema suparničkim vratima kada mu je s leđa pokušao uzeti loptu suparnički igrač br. 6 koji je nakon duela pao na tlo bez sučeve reakcije. Prilikom prvog zaustavljanja igre VAR je sucu preporučio pregled snimke, navodeći pretjeranu silu pri kontaktu lijeve ruke napadača s glavom suparničkog igrača.

Sudac je dodijelio drugu opomenu igraču koji je napravio prekršaj zbog nedozvoljene upotrebe ruke. Na temelju snimke i uzimajući u obzir:

•⁠ ⁠Intenzitet i pretjeranu silu pokreta lijeve ruke prema licu suparnika

•⁠ ⁠Udarac u lice gostujućeg igrača br. 6

Smatramo da je VAR intervencija ispravna te da je igraču koji je počinio grubi prekršaj trebao biti pokazav izravni crveni karton. Iako je napadač bio u posjedu lopte i htio se zaštititi, smatramo da su intenzitet i mjesto kontakta jasni argumenti za očekivani izravni crveni karton.

Situacija br. 3: HAJDUK – VUKOVAR 1991 (77. minuta); druga opomena

Nakon što je opomenut u 70. minuti zbog skidanja dresa, a poslije postignutog pogotka, domaći igrač br. 9 evidentno je napucao loptu nakon sučeve odluke u 77. minuti. Sudac mu je potom dodijelio drugi žuti karton zbog nesportskog ponašanja.

Kao što je već spomenuto u prethodnim utakmicama (15. kolo), igrači moraju poštivati sudačke odluke i izbjegavati:

•⁠ ⁠Namjerno i očito udaranje lopte radi gubljenja vremena ili izražavanja neslaganja s odlukom suca

•⁠ ⁠Trčanje prema sucu radi prigovora na odluku

•⁠ ⁠Jasno izražavanje neslaganja s odlukom suca riječima i gestama

Iz tih razloga smatramo da su sankcije izrečene igraču dosljedne i primjerene.