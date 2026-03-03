Layec analizirao sporne situacije s utakmica Hajduka i Dinama, evo što je utvrdio

Podijeli :

RBFA PhotoNews Panoramic via Guliver

Prvi čovjek sudačke organizacije, Bertrand Layec, objavio je analizu situacija iz 24. kola Hrvatske nogometne lige.

Analizu donosimo u cijelosti:

“Situacija br. 1: OSIJEK – VUKOVAR 1991 (55. minuta); kazneni udarac

Ispravna odluka dosuđeni kazneni udarac nakon starta gostujućeg igrača br. 20 unutar vlastitog kaznenog prostora.

POVEZANO Kovačević potvrdio novu ozljedu u momčadi i poručio: ‘Priključio sam 4 ili 5 juniora’ Garcia otkrio hoće li Livaja zaigrati protiv Rijeke pa poručio: ‘Uvijek se bojim otkaza’

Klizeći start u kojem je branič Vukovara bez dodira lopte utjecao na kretanje i srušio suparnika smatra se nesmotrenim. Sudac je bio u neposrednoj blizini i savršenog nadzora incidenta te je ispravno dosudio kazneni udarac.

Situacija br. 2: VARAŽDIN – HAJDUK (84. minuta); druga opomena

Domaći igrač br. 13, sukladno disciplinskim sankcijama PNI-e, ispravno je isključen iz igre slijedom dviju dobivenih opomena na istoj utakmici. Ispravno pokazana prva opomena u 81. minuti zbog zaustavljanja obećavajućeg napada kažnjivom igrom rukom te druga isključujuća opomena u 84. minuti zbog nesmotrenog prekršaja s leđa.

U skladu s našim tehničkim smjernicama i razmatranjima Pravila nogometne igre podržavamo odluke suca.

Situacija br. 3: RIJEKA – LOKOMOTIVA (6. minuta); zaleđe

U trenutku borbe za posjed lopte između dvojice suparničkih igrača u kaznenom prostoru domaće momčadi, napadač gostujuće momčadi br. 9 pao je nakon tog duela i došao u kontakt s vratarem domaće momčadi (kontakt rukama i kontakt s lijevom nogom).

U istom trenutku gostujući igrač br. 23 upućuje udarac na vrata i postiže pogodak.

Prema Pravilima nogometne igre igrač koji se nalazi u poziciji zaleđa mora biti kažnjen:

– kada ometa protivnika u namjeri igranja loptom,

– kada svojim kretnjama očito smeta suparničkom igraču,

– kada ometa suparniku vidokrug ili ulazi u borbu za loptu sa suparničkim igračem,

– odnosno izvodi akciju koja očito utječe na sposobnost suparničkog igrača da bi igrao loptom.

U skladu s našim VAR Protokolom, kada postoji prostor za interpretaciju u vezi s odlukom o kažnjivom zaleđu preporučuje se da VAR ponudi sucu pregled snimke kako bi sam analizirao situaciju.

U ovom slučaju sudac je ispravno analizirao fazu igre uzimajući u obzir da je napadač ometao vratara nogom i njegovu mogućnost igranja i reakcije.

Situacija br. 4: RIJEKA – LOKOMOTIVA (84. minuta); incident u kaznenom prostoru

Incident u domaćem kaznenom prostoru kada je gostujući napadač br. 7 neznatno prije suparnika dotaknuo loptu i nakon zamaha domaćeg braniča br. 34, u pokušaju igre loptom, pao na travnjak, sudac je procijenio kao prekršaj dostatan za dosuđivanje kaznenog udarca.

VAR je, pregledavajući snimku, smatrao da minorni kontakt koji se dogodio između braniča i napadača nije prekršaj iz Pravila nogometne igre dostatan za dosuđivanje kaznenog udarca te je pozvao suca na dodatni pregled snimke i provjeru donesene odluke.

Sukladno našim smjernicama, tijekom pregleda snimke sudac je shvatio da je kontakt minoran i nedostatan za utjecaj na pad napadača. Ispravno je promijenio svoju prvotnu odluku i sukladno VAR Protokolu igru nastavio spuštanjem lopte.

Situacija br. 5: DINAMO – GORICA (69. minuta); kazneni udarac

Unutar gostujućeg kaznenog prostora domaći igrač br. 9 glavom je uputio loptu prema vratima gostujuće momčadi koju je lijevom rukom zaustavio gostujući branič br. 4.

Sudac u terenu nije prepoznao prekršaj kažnjive igre rukom, a VAR je u prvom zaustavljanju preporučio pregled snimke za potencijalni kazneni udarac.

Na temelju naših smjernica sudac je utvrdio da je branič, koristeći lijevu ruku, proširio svoje tijelo i zaustavio putanju lopte.

Na temelju tih razmatranja sudac je ispravno interpretirao Pravila nogometne igre i dosudio kazneni udarac.

Situacija br. 6: DINAMO – GORICA (87. minuta); kazneni udarac

Ispravna odluka dosuđeni kazneni udarac zbog jasnog prekršaja domaćeg braniča br. 14 koji je unutar vlastitog kaznenog prostora pokušao udariti loptu, ali je udario suparničkog napadača br. 14 desnom nogom.

Sudac, koji je bio dobro pozicioniran, ispravno je dosudio kazneni udarac.”