KVIZ / Koliko dobro poznajete povijest derbija između Hajduka i Dinama?

Podijeli :

xxAntexCizmicx via Guliver

U subotu od 17 sati igra se novi Vječni derbi između Hajduka i Dinama. Mjesto radnje je Poljud, a ulog je prvo mjesto na tablici HNL-a.

Trenutno vodi Dinamo s 13 bodova, ali samo zbog gol-razlike (+9) u odnosnu na Hajdukovih +6. Splićani bi pobjedom skočili na vrh prvenstvene ljestvice dok bilo kakav drugi rezultat Dinamo održava na vrhu.

Osim ishoda utakmice, nas zanima koliko dobro poznajete povijest derbija Hajduka i Dinama. Svoje znanje možete provjeriti u kratkom kvizu od 10 pitanja našeg Kreše Karačića!