Kultni hrvatski klub ostvario treću promociju zaredom: Igrat će u Drugoj NL

Foto: NK Inker Zaprešić

NK Inker Zaprešić osvojio je naslov prvaka 3. NL Centar i tako izborio plasman u Drugu nogometnu ligu. Klub iz Zaprešića nastavio je impresivan uspon kroz hrvatski nogometni sustav, ostvarivši treću uzastopnu promociju u isto toliko sezona.

Nekadašnji “Div iz predgrađa”, poznat i kao osvajač prvog izdanja hrvatskog Kupa, prošao je težak period nakon financijskog sloma. Klub, koji je pod imenom NK Inter Zaprešić 2005. godine konkurirao za naslov prvaka Hrvatske, a za koji je tada nastupao i mladi Luka Modrić, službeno je ugašen 2022. zbog bankrota.

Nedugo potom osnovan je novi klub pod imenom Inker Zaprešić, s namjerom očuvanja poznate nogometne škole i nastavka tradicije zaprešićkog nogometa. Povratak u natjecanja krenuo je 2023. godine iz najnižeg, županijskog ranga, odnosno šestog stupnja hrvatskog nogometa.

U aktualnoj sezoni Inker je dominirao u 3. NL Centar te je prije posljednjeg kola imao devet bodova više od Zagorca iz Krapine. Momčad je pritom bila i uvjerljivo najefikasnija u ligi sa 75 pogodaka, uz svega tri poraza tijekom prvenstva.

Ekipu vodi bivši igrač Intera Bernard Gulić, dok uprava kluba vjeruje da je ovo tek još jedan korak prema povratku Inkera u više rangove hrvatskog nogometa.