Kulenović: Nije bilo realno očekivati da se ne dogodi nikakav kiks

Guliver

Sandro Kulenović stigao je do petog gola u prvenstvu, ali njegov Dinamo izgubio je 2:1 od Gorice kod kuće.

Kulenović je odličan na startu sezonu, a za službeni kanal Dinama otkrio je što je kumovalo porazu.

“Nismo dobro ušli u utakmicu, nije to dobro izgledalo. Međutim takve stvari se događaju. Mlada momčad, nova momčad, svjesni smo da će se takve stvari događati. Jednostavno, nije bio naš dan. Ali ne treba glava biti dolje, 36 utakmica ima u prvenstvu i bitno je da nakon 36. budemo prvi. Imamo taj cilj. Nakon ove utakmice stanje je ostalo nepromijenjeno, i dalje smo prvi, i dalje imamo sve u svojim rukama. Imamo šest dana do najveće utakmice u hrvatskom nogometu, trebamo se pripremiti za to i ići po tri boda”, rekao je Kulenović pa se osvrnuo na crveni karton Luke Stojkovića u 62. minuti.

“Totalno nesretan crveni karton, Stojke nije vidio protivnika. Međutim što je tu je, ne treba dečka kriviti, takve stvari se događaju u nogometu, sigurno je imao najbolju namjeru. Od velike želje dogodila se takva stvar. Nakon crvenog kartona smo pokušavali, nismo se predavali. Nismo bili poljuljani niti se predali. Svjesni smo što nosi pritisak igranja u Dinamu, ali nismo uspjeli. Nismo bili pravi i treba to priznati. Takve se stvari događaju, ali je čar nogometa da imaš brzo novu utakmicu i možeš se iskupiti.

Nije bilo realno očekivati da se ne dogodi nikakav kiks, takve stvari se događaju. Liga napreduje, zadnjih je godina sve neizvjesnije. Tu smo gdje smo, na prvom smo mjestu. Ne treba uopće žaliti, analizirat ćemo gdje smo pogriješili, najbolje moguće pripremiti se za Hajduk i ići tamo po tri boda, kao i u svakoj utakmici.”

Za vikend Dinamo gostuje u Splitu, čeka ih derbi s Hajdukom.

“Proteklih godina nismo dobro igrali s Hajdukom, događali su se neki porazi. Dat ćemo sve od sebe da ovaj put bude drugačije, da u taj derbi uđemo ne kao danas, da od prve minute bude energično i dobro, da uzmemo sva tri boda”, završio je Kulenović.