Krovinović se oglasio oko Livajinog odbijanja kapetanske trake

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

Hajduk je na Poljudu pobijedio Osijek 2:0 u derbiju 13. kola SHNL-a. Golove za pobjedu Hajduka zabili su kapetan Filip Krovinović u petoj minuti utakmice i Michele Šego u 94. minuti. Osijek je od 65. minute igrao s igračem manje nakon što je lijevi bek Roko Jurišić dobio drugi žuti karton. Strijelac prvog pogotka dao je svoj komentar odmah nakon utakmice.

“Zaslužili smo pobijediti, nije bilo lako, Osijek ima manje bodova nego što zaslužuje, ali to je nogomet. Uz našu snagu, borbenost i energiju smo zaslužili pobjedu. Gol? Pratio sam akciju, kao da sam imao njuh. Pogodio sam lijepo, ali je najvažnije da smo pobijedili. Lijepo je otići na stanku s prednošću, gledamo samo sebe”, rekao je Krovinović pa se osvrnuo na to da je Livaja po ulasku u igru odbio preuzeti kapetansku traku od njega:

“U tom trenutku je rekao ne, naravno, znamo tko je naš kapetan. Drago nam je da se vratio, uživat ćemo s njim na terenu. Pohvalio bih i podršku s tribine.”