Krovinović o pripremama: ‘Nije bilo lako iako su nam rekli da neće biti teško’

Bozidar Vukicevic CROPIX by Guliver

Trener Hajduka, Gennaro Gattuso, započeo je pripreme za proljetni dio sezone sa svojim stručnim stožerom i 34 igrača na Poljudu.

Prvi dan priprema, u petak ujutro, obilježili su liječnički pregledi i testovi fizičke spremnosti koji su igrači odradili u klupskoj teretani, podijeljeni u tri grupe.

Točno u 10 sati na pomoćnom terenu Poljuda održan je i prvi trening u novoj godini. Unatoč kišovitom vremenu i teškim uvjetima, trening je trajao nešto više od sat vremena. Plan je da momčad svakodnevno trenira na Poljudu do ponedjeljka, nakon čega putuju u Španjolsku. Tamo će, u blizini Alicantea, odraditi ključni dio priprema za nastavak sezone.

Hajduk će tijekom boravka u Španjolskoj odigrati tri prijateljske utakmice. Suparnici će im biti njemački VFL Osnabrück (9. siječnja), mađarski Ujpest FC (14. siječnja) i švedski IF Elfsborg (15. siječnja). Ove utakmice bit će važan test za momčad uoči povratka na natjecateljski teren.

Pripreme je najavio Hajdukov veznjak Filip Krovinović.

“Vratili smo se i sretni smo. Radili smo tijekom pauze i uživali kad smo mogli. Prvi trening odmah je bio intenzivan, kao i prvi dan ljetnih priprema. No navikli smo na to. Sutra nas čeka još jači trening! Preko pauze smo dobili kvalitetan program, svi su ga odradili, svaka čast. Nije bilo lako iako su nam rekli da neće biti teško. Sve je to za naše dobro i sada smo spremni za nove pobjede”, rekao je i dodao:

“Protivnici su po našoj mjeri. Veselimo se Španjolskoj, lijepom vremenu i vrhunskim terenima. Znamo zašto idemo tamo – kako bismo napredovali, poboljšali našu igru i pripremili se za najvažniji dio prvenstva.”