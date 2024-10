Krovinović: Ne smije biti euforije, još je puno do kraja

Podijeli :

Robert Matić i Miro Gabela/Hajduk.hr

Hajduk je na Poljudu u 11. kolu SHNL-a pobijedio Lokomotivu 2:1 čime se odvojio na +6 od Rijeke te +7 od Dinama kojeg danas od 15 sati čeka susret s Osijekom.

Livaja je na Poljudu zabio za rano vodstvo Bilih, a Lokosi izjednačili i dugo držali bod. U 76. je minuti je Hajduk do pobjede doveo Niko Sigur, a pobjedu domaće momčadi je komentirao veznjak Filip Krovinović.

“Lokomotiva je danas igrala dobar presing, a mi nismo na dobar način iskoristili prostor kod bekova. Ipak, u globalu mislim da smo odigrali jednu kvalitetnu utakmicu i da postajemo sve bolji i bolji. Malo nam fali taj posljednji pas, ali siguran sam kako ćemo i to usavršiti. Gol nas je malo presjekao, ali to je nogomet. S našim mentalitetom uspjeli smo na kraju pobijediti i to je najbitnije”, rekao je.

Novinare je zanimalo i što je talijanski strateg momčadi rekao na poluvremenu:

“Da znamo koja je utakmica, da oni igraju na tranziciju i da ne smijemo gubiti glavu. To smo i napravili, nismo se predavali i na kraju zasluženo pobijedili“, odgovorio je te se osvrnuo na igru Ivana Rakitića te euforiju u redovima Hajduka:

“Sigurno da mi Ivan pomaže, svi znamo tko je on i koliko može pomoći ekipi. Uživamo u svakoj utakmici, naporno radimo. Nadam se da ćemo nastaviti niz.

Među nama ne smije niti će nastati euforija. Nismo još ništa napravili, tek je 11. kolo. Prvenstvo se završava tek u petom mjesecu.”