Kristijan Lovrić doživio tešku ozljedu

Kristijan Lovrić, bivši igrač Gorice i Osijeka, ovog ljeta vratio se u domaći nogomet potpisavši za Rudeš, nakon što je prethodnu sezonu odradio u turskom Amedsporu.

Ipak, povratak na drugoligaške travnjake morat će pričekati jer je napadač nedavno operirao Ahilovu tetivu, potvrdio je klub na svojoj službenoj stranici.

„Naš Kristijan Lovrić morao je otići na operaciju Ahilove tetive, koja je uspješno izvedena. Kiki šalje podršku cijeloj ekipi uoči sljedeće utakmice, a i mi njemu želimo brz i uspješan oporavak. Jedva čekamo njegov povratak na teren!“, poručili su iz Rudeša.