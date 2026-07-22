Kreće ključna bitka za Livakovića: ‘Sve je bilo izmišljeno, evo kada je sastanak’

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Marin Franov / CROPIX via Guliver

Priča oko potencijalnog povratka prvog vratara hrvatske reprezentacije, Dominika Livakovića, u zagrebački Dinamo došla je do presudnog trenutka.

Iako se u turskim medijima najavljivalo kako će srijeda biti “Dan D”, ključni sastanak čelnika Fenerbahçea, Livakovića i njegova menadžera Andyja Bare prebačen je za četvrtak.

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Poznati nogometni agent potvrdio je za Sportske novosti da tek sada kreće službeni dio razgovora.

“U četvrtak putujem za Istanbul. Dominik je već nekoliko dana u Istanbulu, ali čeka moj dolazak da bi startali pregovori”, rekao je Bara.

Iako se tjednima nagađalo o financijskim detaljima, odštetama i ponudama, Bara ističe da se prava situacija zna tek nakon izravnog susreta u Turskoj.

“Vidjet ćemo u četvrtak što Fenerbahçe traži. Pa ćemo onda vidjeti može li to Dinamo platiti. Svašta se bubalo u medijima do sada, ali sve je bilo izmišljeno, sastanak je tek u četvrtak, ništa se ne zna. Možda u Feneru kažu da traže 5 milijuna eura, a možda kažu da Livi može otići za milijun eura”, rekao je i dodao:

“Da bude jasno, Livakoviću je opcija Dinamo! Ali ne znamo što se sve Feneru nudi s drugih strana, sve ćemo vidjeti u četvrtak.”

Financijska računica jasna je s obje strane. Livaković Turke u bruto iznosu stoji oko 3,5 milijuna eura godišnje, pa bi njegovim odlaskom rasteretili proračun za čak sedam milijuna eura za preostale dvije godine ugovora. S druge strane, Dinamov je maksimum za odštetu navodno oko 1,5 milijuna eura. Hoće li to zadovoljiti novu upravu Fenerbahçea, doznat ćemo nakon pregovora u četvrtak, no svi signali govore u prilog tome da je Livaković bliže nastavku karijere u momčadi Marija Kovačevića, iako je interes Torina odavno poznat.