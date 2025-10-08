Kranjčar: Sumnjam da će Dinamo ostati na razini kao protiv Maccabija i Fenera

Podijeli :

Guliver Images

Niko Kranjčar dao je svoje dojmove o dosadašnjem dijelu HNL sezone.

Niko Kranjčar, bivši igrač Dinama i Hajduka te proslavljeni hrvatski reprezentativac koji trenutačno radi kao pomoćnik Ivici Oliću u U-21 reprezentaciji Hrvatske gostovao je u emisiji Sport nedjeljom.

Komentirao je vodeće u HNL-u, Dinamo i Hajduk.

“Prije derbija smo bili onako – ok, Dinamo će oscilirati. Sad nakon derbija i velike pobjede protiv Fenerbahčea, svi su uvjereni da će se Dinamo prošetati prvenstvom. Oscilacija će sigurno biti. Sumnjam da će moći izdržati razinu koju su imali zadnje dvije utakmice (protiv Fenerbahčea i Maccabija, op.a). Ono što smo vidjeli u dvije europske utakmice uvjerava nas da imaju potencijal za jedan ozbiljan iskorak”, rekao je Kranjčar.

“Što se Hajduka tiče, mislim da se apsolutno promijenila filozofija igre pod novim trenerom, za koju treba vrijeme. Ali kad stavimo sve na papir, Dinamo ima kvalitetniju momčad, pojedinačno, dublji roster i veći budžet i definitivno je glavni favorit za osvajanje naslova.”

Dinamo i Hajduk bodovno su izjednačeni nakon devet odigranih kola HNL-a. Obje momčadi imaju učinak od šest pobjeda, jednog remija i dva poraza te po 19 bodova.