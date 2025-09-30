Kranjčar otkrio što misli o Bobanu, remontu u Dinamu i Hajduku: ‘Za to treba vremena’

Na sportskom simpoziju Simposar u Sarajevu posthumnu nagradu za životno djelo dobio je Zlatko Kranjčar.
Nagradu je preuzeo njegov sin Niko Kranjčar, bivši hrvatski reprezentativac i nekadašnji nogometaš Dinama i Hajduka. U razgovoru za RTL Kranjčar se osvrnuo na promjene u Dinamu.
“Velika stvar, veliki uspjeh i jedino ispravno je Zvonimir Boban u Dinamu. Vodi klub na način na koji misli da je ispravno i svaki navijač Dinama se tu jednoglasno slaže. Bitno je da klub ima zajedničke interese s navijačima. To je jedino bitno i uvijek je tako i trebalo biti”, rekao je Kranjčar.
Komentirao je remont u Dinamu.
“Svi bismo se složili da je bilo vrijeme za neki remont. Ulaziti u neke odluke, prvenstvo tu mislim na Petkovića i Pjacu, koji su zadužili Dinamo kao klub, nemam potrebe komentirati. Vrijeme će pokazati je li ispravno postupljeno. Došla je nova energija u vodstvu kluba i u svlačionici. Prije derbija smo svi mislili da će Dinamo oscilirati, sad su svi uvjereni da će se Dinamo lako prošetati prvenstvom. Oscilacije će sigurno biti.”
Komentirao je i Hajduk.
“Apsolutno se promijenila filozofija nogometne igre pod novim trenerom. Za to treba vremena. Ako sve stavimo na papir, Dinamo ima kvalitetniju momčad, širi roster, veći budžet i glavni je favorit.”
