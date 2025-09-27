Kovačevića pitali zašto Mudražija ne igra u Dinamu, evo kako je odgovorio

Podijeli :

Mario Beljo/ GNK Dinamo

Veznjak Dinama odigrao je tek 19 minuta u plavom dresu u HNL-u.

Uoči susreta Dinama sa Slaven Belupom na Maksimiru u nedjelju od 18.15 sati, trener Dinama Mario Kovačević dobio je i pitanje o maloj minutaži Roberta Mudražije.

POVEZANO Kovačević: Nema govora o umoru, Modrić s 40 godina odigra 60 utakmica godišnje

“Poštujem ga jako, bio je među najboljim strijelcima prošle sezone. Svi su igrači u Dinamu kvalitetni, dobri, neki su drugi sad u prednosti. Ali, pričam s njim, dobit će priliku i siguran sam da će je iskoristiti”, rekao je Kovačević.

Mudražija je u Dinamo stigao ovog ljeta iz Lokomotive za pola milijuna eura. Jedini put kad je bio u početnoj postavi bilo je protiv Dinama iz Predavca u Kupu.