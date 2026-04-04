Kovačević: Znate i sami kako ste me napadali. Stojković na SP-u? Izborniku neću nikog nametati

Tom Dubravec CROPIX via Guliver Images

Sjajno raspoloženje vlada u Maksimiru nakon povijesne pobjede nad Osijekom (7:0), a svakako mnoge pohvale zaslužuje i često osporavani trener Mario Kovačević.

Dinamo se u akciju nakon pauze zbog utakmica reprezentacije vratio pobjedom 7:0 nad Osijekom u Maksimiru, što je najveća pobjeda Plavih u tom međusobnom okršaju otkako je SHNL-a.

Briljirao je Luka Stojković s pogotkom i tri asistencije, Gabriel Vidović i Dion Drena Beljo postigli su po dva gola, Miha Zajc i kapetan Josip Mišić po jedan.

Tko će počastiti nakon utakmice, trener Mario Kovačević ili Mišić koji se upisao u strijelce nakon više od tri godine?

“Ja častim, drago mi je da je zabio. Moramo zabiti sedam da bi i on zabio pogodak, haha… Zaslužio je. Nije mu bilo lako, ali on je kapetan, vođa. Od srca ću ga počastiti”, odgovorio je Kovačević.

Zavrjeđuje li Stojković nakon ovakvih izvedbi mjesto na SP-u?

“Ne treba izborniku nikoga i ništa namatati. Beljo je opet zabio dva gola, Stojković sjajan. Znamo da je jaka konkurencija, ali ne može svatko postići onaj prvi gol kakav je zabio Stojković, to je klasa.”

Dinamova je forma sjajna, može li se nastaviti?

“Kada je bila pauza dobro nam je to došlo i rekao sam dečkima hajde da budemo bolji. Tako ćemo nastaviti, sada ćemo se malo proveseliti, pa slijedi Uskrs i u ponedjeljak spremanje za Goricu. Igrači su gladni trofeja. Mi ništa ne ganjamo, nikakve rekorde, hoćemo igrati ovako zbog navijača i što više zabijemo više se svi zajedno veselimo. Želimo iskazivati dobru igru i naši navijači imaju što za vidjeti na našim utakmicama. To mi je i najbitnije.”

Kovačević je od novinara na konferenciji za medije dobio kritiku kako nije dao veliku minutažu mladim igračima u tzv. garbage timeu, kada je utakmica već bila riješena.

“Mislim da vam kritika nije na mjestu”, reagirao je Kovačević.

“Kako da ne stavim Lisicu, Hoxhu i ostale dečke koje rade, a Šunta je ušao danas od mlađih. Ne treba to na silu raditi, mi taj proces radimo dobro i ozbiljni smo. Imamo igrače koje poštujem. Žao mi je što nisam danas stavio Topića, koji je U21 reprezentativac, ali svi će dobiti priliku.”

Što je s ozljedom Dominika Livakovića?

“Teško da će biti spreman za Goricu. Ima rupturu, ali najmanje desetak dana pauze, do Rijeke bi mogao biti spreman. On će htjeti igrati, ali takva je liječnička prognoza.”

Kovačević je za MaxSport rekao i ovo:

“Vjerovao sam u sebe i svoj sustav. Znate i sami koliko ste me napadali. Znam kako je to biti prvak jer sam bio puno puta prvak sa svojim ekipama, bez obzira što su to manje lige. Nije to tako lagano. Kad je bilo najteže, Mišić je ostao sam, otišlo mu je 20 igrača s kojima je dosad igrao. Rekao sam mu da će biti sve dobro.”