Kovačević za SK o Jagušiću i Dinamu: ‘Razumijem interes, ali…’

Podijeli :

Trener Slaven Belupa Mario Kovačević u dužem i iskrenom intervjuu našoj je Ines Švagelj otkrio i kakav je njegov igrač Adriano Jagušić za kojeg se piše da je trenutno želja Dinama.

Dinamo je navodno zainteresiran za dovođenje Adriana Jagušića, 19-godišnjeg ofenzivca Slaven Belupa.

Mlada zvijezda koja je ove sezone postigla šest golova i privukla pažnju sjajnim golovima posljednjih tjedana, već je jednom bila dio Dinamove omladinske škole, no otpisana je prije četiri godine.

Kovačević je za Sport Klub otkrio kakav je Jagušić.

“To stalno govorim svojim igračima. Kad momčad igra dobro, onda i izbaci pojedinca. Meni je drago da je sad Jagušić iskočio jer je stvarno zaslužio. I preokret i protiv Osijeka i onda Gorica u Kupu. On dobro radi, čvrsto je na zemlji, svjestan je da mora i dalje dobro i jako raditi. Uz nas trenere ima tamo jako dobre suigrače koji će ga usmjeravati da sad ne poleti. Osobno, pričao sam i sa starijim igračima, već je on puno tog napravio, nema od njega nekih prevelikih očekivanja da na njegova mlada leđa stavimo opterećenja. On samo neka uživa u nogometu, neka radi dalje i ako je zdrav vjerujem da će puno puta uveseljavati nas i naše navijače.”

Komentirao je i šuškanja oko Dinama.

“I ja sam čitao da se Dinamo interesira za njega i to je razumljivo. Što se tiče ovog prije, oni rade selekcije od limača da ne kažem, netko nekad malo zbog nečeg ne bude u tom trenutku pa se vrati. Za malog Adriana je ovo najbolji put da se vratio u Belupo, tu se razvija dobro. Dali smo mu u pravom trenutku da igra i on to vraća najbolje svojim igrama. Razumijem interes Dinama, oni žele da igrači koji su najbolji u Hrvatskoj budu u Dinamu. Ali, na Adrianu je još puno rada na sebi da bi uspio.”

Cijeli intervju s Kovačevićem u kojem nam je ispričao svoju tešku životnu i nogometnu priču pogledajte u petak od 19.45 sati na Sport Klubu 1!

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.