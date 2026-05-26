Kovačević za SK: ‘Moram se zahvaliti prijatelju Kreši koji me odveo doktorima, a Daliću želim zlato na Svjetskom prvenstvu’

U ponedjeljak navečer odrađena je svečana dodjela nagrada za SuperSport HNL koji je završio proteklog vikenda. Sport Klub je na toj gala večeri predstavljala Ines Švagelj koja je razgovarala s trenerom Dinama Marijom Kovačevićem, trenerom Varaždina Nikolom Šafarićem, igračima Dinama (Dion Drena Beljo, Miha Zajc, Luka Stojković) te igračem Varaždina Tomislavom Duvnjakom koji je nagrađen i za najbolji gol sezone.

Posebno raspoložen bio je najbolji trener sezone Mario Kovačević koji je govorio o problemima sa zdravljem gdje se posebno zahvalio svojim doktorima, ali i prijatelju Kreši koji ga je natjerao da ode na pregled kojim si je otkrio rak.

Osim toga, Kovačević je poželio i sreću izborniku hrvatske reprezentacije Zlatku Daliću. Poželio mu je da kompletira sve medalje na Svjetskim prvenstvima pa je Hrvatskoj poželio zlato.

