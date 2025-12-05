Kovačević uoči Hajduka: ‘U derbijima nema favorita, ali mi imamo malu prednost’

Podijeli :

Dinamo i Hajduk u subotu od 15 sati na Maksimiru igraju najveći hrvatski derbi. Dinamo dočekuje susret kao vodeća momčad prvenstva s 31 bodom, dok je Hajduk odmah iza s bodom manje. U prvom međusobnom ogledu ove sezone Dinamo je slavio 2:0 na Poljudu, zahvaljujući pogocima Arbera Hoxhe i Monsefa Bakrara.

Trener Dinama Mario Kovačević ponovno nije održao klasičnu konferenciju za medije, što je već postala uobičajena praksa u domaćem prvenstvu. Umjesto toga, klub je objavio video-najavu derbija. Kovačević se pritom najprije osvrnuo na pobjedu nad Goricom u ponedjeljak.

“Bilo je bitno pobijediti Goricu, mislim da smo to zaslužili. Sad smo na poziciji u kojoj ovisimo sami o sebi, na redu je najveći hrvatski derbi protiv Hajduka. Poštujemo Hajduk, ali vjerujemo u sebe, dobro smo se pripremili i dat ćemo sve od sebe da pobijedimo.

Što se tiče Gorice, puno je stvari kojima smo zadovoljni, ali je najbitnije da smo pobijedili i da smo si podigli samopouzdanje. Znam da dečki mogu još i bolje, svjesni smo da moramo popraviti neke stvari i nadam se da ćemo to pokazati već sutra.”

O igri?

“I protiv Varaždina i u prvom dijelu protiv Gorice smo dobro igrali, to je ono što mi želimo i kako hoćemo igrati. Svjesni smo da još nismo na svom maksimumu, radimo, tražimo se i vjerujem da ćemo već sutra biti bolji, ali moramo biti stopostotni svih 90 minuta ako želimo pobijediti.”

O formi Hajduka?

“I mi smo krenuli dobro, pa nas je Hajduk prestigao. Sad su oni prosuli bodove, ali nije sramota izgubiti bodove protiv Rijeke i Varaždina. Sutrašnja utakmica je jako bitna, ali nije odlučujuća, ima još posla. Bitno je da pokažemo dobru igru.”

O prvom derbiju u Splitu?

“Svaka utakmica je priča za sebe, sutrašnja utakmica je drugačija od one u Splitu. Igramo pred svojom publikom, što je jako bitno. U derbijima nikad nema favorita, ali mislim da imamo malu prednost jer igramo kod kuće.”

O stanju u kadru?

“Nemamo Stojkovića, Valinčića i Lisicu, Varela je dobio temperaturu pa ni on neće konkurirati za utakmicu. Ostali su spremni, pobjeda u Gorici nam je dala samopouzdanje, dobro rade i s velikim optimizmom dočekujemo sutrašnju utakmicu.”

Koje su opcije u napadu?

“Od prvog dana govorim da ima puno novih igrača i da se momčad formira sama. Stalno ponavljam da su to kvalitetni igrači. Drago mi je zbog Bakrara, tu je i Soldo, koji nije dobio puno prilika, pa je zabio. Govorim im da budu uporni i da će imati priliku pokazati se.”

Igrači iz drugog plana.

“Za momčad koja želi imati kontinuitet bitno je da igrači koji manje igraju pokažu da su kvalitetni za Dinamo. Nikad nisam sumnjao u njih.”

Poruka navijačima.

“Vjerujem da će stadion biti ispunjen. Navijači nas stalno guraju u nove pobjede, na nama je da sutra budemo pravi i da damo sve od sebe, te da se zajedno proveselimo.”