Kovačević uoči Gorice: U Kupu su iskoristili sve naše slabosti, moramo biti oprezni

Gorica i Dinamo sastaju se u subotu od 16 sati u Velikoj Gorici u sklopu 33. kola SuperSport HNL-a. Dinamo je već osigurao naslov prvaka te je fokus polako usmjerio prema europskim izazovima iduće sezone. S druge strane, Gorica drži šestu poziciju na ljestvici. Nemaju opasnosti od ispadanja, ali još uvijek imaju teoretske šanse za plasman u europska natjecanja.
“Proveselili smo se nakon što smo osvojili naslov prvaka, a odmah nakon toga smo prionuli radu. Odradili smo dobre treninge. Svi su dobro osim Mihe Zajca, koji neće moći konkurirati za Goricu. Prvaci smo, to smo htjeli što prije osigurati. Na nama je da nastavimo dobro igrati do kraja prvenstva”, rekao je u najavi utakmice trener Dinama Mario Kovačević.
“Motivacije ne bi smjelo nedostajati. Obaveza nam je da kao prvaci nastavimo igrati dobro. Možda ću odmoriti neke igrače jer imaju manjih problema. Neki drugi dobit će priliku. S Goricom igramo već peti put ove sezone. Bilo nam je teško s njima u Kupu, iskoristili su svaku našu slabost.
Gorica ima premalo bodova s obzirom na to kako dobro igraju. Imaju iskusnu ekipu, pogotovo veznu liniju. Kolega Carević je to dobro posložio. Moramo biti oprezni. Gorica je u dobrom kontinuitetu. Ali gledamo najviše sebe. Pokušat ćemo oduzeti Gorici sve prednosti koje ima. Bit ćemo pametniji nego u Kupu”, zaključio je Kovačević.
