Kovačević uoči Gorice: U Kupu su iskoristili sve naše slabosti, moramo biti oprezni

AP Photo/Darko Bandic via Guliver Image

Gorica i Dinamo sastaju se u subotu od 16 sati u Velikoj Gorici u sklopu 33. kola SuperSport HNL-a. Dinamo je već osigurao naslov prvaka te je fokus polako usmjerio prema europskim izazovima iduće sezone. S druge strane, Gorica drži šestu poziciju na ljestvici. Nemaju opasnosti od ispadanja, ali još uvijek imaju teoretske šanse za plasman u europska natjecanja.

“Proveselili smo se nakon što smo osvojili naslov prvaka, a odmah nakon toga smo prionuli radu. Odradili smo dobre treninge. Svi su dobro osim Mihe Zajca, koji neće moći konkurirati za Goricu. Prvaci smo, to smo htjeli što prije osigurati. Na nama je da nastavimo dobro igrati do kraja prvenstva”, rekao je u najavi utakmice trener Dinama Mario Kovačević.