Kovačević uoči druge šanse na Rujevici: ‘Imamo povijesnu priliku i dat ćemo sve od sebe’

NK Slaven Belupo

Slaven Belupo samo četiri dana nakon poraza 2:0 od Rijeke u završnom kolu SHNL-a ponovo gostuje na Rujevici.

U četvrtak od 19 sati je na rasporedu uzvrat finala Kupa, a susret je najavio trener Slaven Belupa.

“Ovo je utakmica generacije. Zadnji prvenstveni nastupi kao da su bili u sjeni Kupa i vjerujem da će igrači u četvrtak reagirati onako kako treba. Povijesna je to prilika da osvojimo Kup i dat ćemo sve od sebe da to i ostvarimo. Svjesni smo da u prvenstvenoj utakmici nije bilo dobro, da je Rijeka stvarno zasluženo osvojila naslov, iako smo mi imali priliku izboriti Europu već u toj utakmici. No, moram reći da je Rijeka bila bolja, iskoristila je naše pogreške i slavila”, rekao je Mario Kovačević pa nastavio:

“Znamo da nas čeka najteži mogući posao na Rujevici protiv Rijeke. Moramo biti puno bolji, veseli me što se vraća Grgić, ostali su svi zdravi, svi idemo na put. Veseli nas da će dolje s nama biti i 900 naših navijača i bit će nam ipak puno lakše nego da su na cijelom stadionu navijači Rijeke. Učinit ćemo sve da razveselimo naše navijače i da dođemo do trofeja”.