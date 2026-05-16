Kovačević uoči Belupa: ‘Sve planove ostvarujemo, zašto ne bismo i taj?’

Nogometaši Dinama gostovat će kod Slaven Belupa sutra od 16 sati u utakmici 35., pretposljednjeg kola HNL-a.
Dvoboj je najavio trener Dinama Mario Kovačević.
“Lijepo smo proslavili, to je nagrada za sve nas. Nakon zimskih priprema imali smo pravi uzlet, kao što smo to i najavljivali. Sve se posložilo i igrali smo dobro. Dokazali smo to i u finalu Kupa u jednoj utakmici, a u prvenstvu se vidi razlika jer smo u kontinuitetu igrali dobro”, rekao je Kovačević u osvrtu na sezonu.
Dinamo po postotku postignutih golova u drugom dijelu sezone može srušiti rekord bude li u preostale dvije utakmice zabio pet puta.
“Nadam se da hoćemo. Sve planove ostvarujemo, zašto ne bismo i taj? Protiv Belupa i Lokomotive neće nam biti lako. Složit ćemo dobru ekipu. Nekima smo dali da se odmore. Mi smo Dinamo, u svakoj utakmici želimo ići na pobjedu i tako ćemo se postaviti za ove dvije zadnje utakmice.”
Kakvo je stanje s kadrom?
“Mišić, McKenna, Zajc neće konkurirati, dali smo im slobodno da se odmore za ovu utakmicu. Vidjet ćemo za zadnju utakmicu. Ostali su u konkurenciji, a dat ćemo priliku onima koji su manje igrali. Kod njih postoji motiv da dokažu da su dio nas i da žele ostati u klubu. S te strane ne bi trebalo biti problema. U kadru će biti i nekoliko juniora.”
Pohvalio je trenera Slaven Belupa.
“Moram pohvaliti rad Marija Gregurine. U zadnje vrijeme su malo usporili, ali čestitam im na pobjedi u zadnjoj utakmici. Znam koliko je Mario dobar i kvalitetan trener, ali kad krene utakmica, moja će ekipa dati sve od sebe da pobijedi i nagradi me slavljem za rođendan.”
