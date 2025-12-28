Kovačević: Točno znam gdje sam pogriješio! Ne odlučuje Boban tko igra nego ja

Podijeli :

GNK Dinamo Zagreb

Trener Dinama dao je veliki intervju.

Dinamo je prvi dio sezone završio kao prvi na tablici s bodom više od Hajduka. Trener Mario Kovačević osvrnuo se na svoje najteže razdoblje na klupi Dinama.

“Jedna velika Dinamova generacija završila je svoj ciklus i nažalost dogodila se potpuna revolucija. To nije bila ideja ni meni ni ljudima u klubu, ali unatoč svemu uvjeren sam da je prijelazni rok odrađen vrlo dobro te da danas imamo kvalitetnu momčad. To da se kvalitetni igrači slože u pravu homogenu momčad težak je proces i zahtijeva vrijeme. Svatko tko iole razumije nogomet to shvaća. Imali smo svoje padove, greške i neočekivane poraze, ali karakterno smo se svaki put vratili jači i siguran sam da smo do sada već postali prava momčad u svakom smislu. Možda je početak bio i previše bajan pa su neki padovi bili bolniji nego što su to navijači očekivali… Najjače europske utakmice, protiv Celte i Betisa, stigle su nam u najgorem trenutku, tijekom tog pada forme i jako zgusnutog rasporeda. Tada je nastupilo svojevrsno krizno stanje, ali uspjeli smo ga savladati “, rekao je Kovačević za Večernji list pa dodao:

“Najdraži mi je taj sjajan ulazak u sezonu, te prve četiri utakmice bez primljenog gola, a najteže mi je pao poraz u Vukovaru. Ali, i način na koji smo izgubili u Lilleu.”

Kaže da točno zna gdje je pogriješio.

“Klub mi je jako pomogao da se u tim trenucima krize osjećam sigurno i mirno. Tu sam osjetio da smo prava obitelj, a taj osjećaj prenio se i na igrače. Radio sam ovu polusezonu najbolje što mogu i znam, ali svjestan sam da mogu bolje i točno znam kada sam pogriješio i u čemu.”

Demantirao je da mu Boban slaže momčad.

“Tko god imalo pogleda moje odluke, vidjet će da to nije istina. Naravno da Zvone i ja razgovaramo, i to na dnevnoj bazi, ali on uvijek kaže: “Mario, to je samo tvoja odluka, a ja ti mogu reći što mislim.” Jer, i on je svjestan da bi u suprotnom to bio kraj našeg odnosa i kraj bilo kakvog funkcioniranja ozbiljnog sportskog kolektiva. Ja radim s igračima na terenu. Ja odlučujem tko igra. Tako je bilo, tako će uvijek i biti. Sretan sam pak da mogu imati pomoć u nogometnim diskusijama s ljudima poput Zvone koji je prošao sve razine nogometa i dokazao da vrhunski razumije nogomet.”