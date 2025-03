Kovačević: Teško je nešto pametno reći, mogu samo čestitati Dinamu

Podijeli :

xxPaunxPaunovicx via Guliver

U posljednjem susretu 25. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Dinamo je u Koprivnici pobijedio Slaven Belupo sa 1-0 upisavši prvu pobjedu u zadnja četiri susreta u svim natjecanjima.

“Modri” su u slavili s minimalnih 1-0 premda su mogli i uvjerljivije slaviti. Posebice jer su od 24. minute igrali s igračem više nakon što je isključen Ivan Ćubelić. Međutim, domaći vratar Ivan Sušak je branio sjajno, a u 78. minuti je obranio i jedanaesterac Wilfriedu Kangi.

Dinamo je poveo u 18. minuti golom Luke Stojkovića. Bila je to lijepa akcija gostiju, Mišić je sjajno proigrao Pierre-Gabriela, on je pobjegao po desnoj strani i ubacio u sredinu do Stojkovića koji je pogodio za 1-0.

Slaven Belupu ovo je bio prvi poraz u 2025. godini, a utakmicu je komentirao trener Mario Kovačević.

“Nekako mi je još uvijek teško nešto pametno reći. Žao mi je zbog naših navijača. Prenaivni smo bili, prelako smo primili prvi gol. Znali smo da Dinamo radi te rotacije i svejedno smo primili gol. Kasnije smo imali taj crveni karton, nije bilo lako nakon toga. Mogu samo čestitati Dinamu”, rekao je nakon utakmice.

Koliko vam je na igru utjecao zagužvan raspored?

Nismo navikli igrati tri utakmice u tjedan dana, ali ne bih u tome tražio alibi. Prelako smo primili gol, teško je nakon toga igrati protiv Dinama, posebno što smo u dvadeset i nekoj minuti ostali s igračem manje. Prije svega mi je žao naših navijača.

Uveli ste Crepulju umjesto Lepinjice, koja je bila ideja?

Htio sam da tu imamo dva vezna koja mogu držati u sredini. Uspjeli smo se obraniti, ali nismo uspjeli ništa prema naprijed. Teško je, obrana nam je patila i onda se nismo mogli priključiti gore i preuzeti neki rizik. Nismo uspjeli, nažalost.

Sljedeće kolo Gorica?

Već u petak igramo, moramo se brzo regenerirati. Ostali smo bez nekih igrača zbog žutih kartona, moramo se dobro pripremiti i prilagoditi terenu i svemu što nas tamo čeka.