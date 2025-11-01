Kovačević ‘spustio’ jaku napadačku kariku u obranu, hoće li mu se taj potez isplatiti?

Podijeli :

Damir Krajac CROPIX via Guliver Images

Dinamov trener Mario Kovačević pronašao je rješenje za neuralgičnu točku desnog beka u derbiju protiv Rijeke.

Ozljedom Morisa Valinčića, kojeg duže vremena neće biti na raspolaganju, Dinamo je ostao bez klasičnog desnog beka. Pierre-Ronael Gabriel je ozlijeđen, a nedavno priključeni osamnaestogodišnjak Noa Mikić ipak je suviše ‘zelen’ da bi ga se u vatru bacilo u tako važnom trenutku kao što je ovaj.

I tako su Mariju Kovačeviću ostale sljedeće opcije – na desni bok staviti lijevog beka, nekog od stopera ili smisliti nešto treće. On je odabrao baš treću opciju – Matea Lisicu. Dakle, ofenzivnog krilnog igrača.

Dvadesetdvogodišnji Puljanin, koji je ovog ljeta stigao iz Istre 1961, ove je sezone u 13 nastupa u svim natjecanjima postigao tri pogotka uz tri asistencije. Igrajući, dakako, na prirodnoj poziciji krilnog napadača.

Češljajući malo po povijesti njegovih nastupa, Lisica je već u nekoliko navrata igrao kao desni bek. Dogodilo se to ukupno sedam puta, od toga četiri puta u mladim reprezentacijama (U19, U21) i tri puta u dresu Istre. Igrajući za Hrvatsku U19 selekciju 2021. godine u kvalifikacijama za Euro čak je u jednoj utakmici postigao pogodak, a u drugoj asistirao.

Posljednji je put Lisica na toj poziciji igrao 16. studenoga 2023. u prijateljskoj utakmici Hrvatske U21 reprezentacije protiv Slovačke.

S obzirom na to da je Lisica ipak koliko-toliko upoznat sa zadaćama desnog beka, ovaj Kovačevićev izbor čini se možda i najlogičnijim od ponuđenih. Lijevi bek igrao bi na ‘krivoj’ strani, a premještanjem nekog stopera na beka možda bi poremetio uigranost stoperskog para. No, teren će biti najbolje mjerilo…