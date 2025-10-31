Kovačević se dotaknuo i Pierre-Gabriela: ‘Trebao bi idući tjedan biti u momčadi’

Podijeli :

Luka Kolanovic via Guliver

Ronael Pierre-Gabriel pravi je misterij u Maksimiru.

Podsjetimo, jučer se podignula velika bura oko francuskog igrača kojeg već dugo nema u kadru Marija Kovačevića, odnosno smatra se da Pierre-Gabriel lažira ozljedu. Zbog toga u Dinamu razmišljaju o izbacivanju iz ekipe, kao i o raskidu ugovora.

Na press konferenciji uoči sutrašnjeg derbija s Rijekom, trener Dinama se dotaknuo i njegove situacije.

“Pierre-Gabriel je od prvog kola ozlijeđen, onda se vratio pa se opet ozlijedio, na magnetu se pokazalo da ima rupturu mišića. Neke stvari i ja saznam iz medija, iako nisu istinite. On bi idući tjedan trebao biti u momčadi”, rekao je Kovačević.