Kovačević: Razočaran sam jer Jagušić nije došao u Dinamo. Beljo? Morat će ići na SP ako ovako nastavi

Stanusic via Guliver

Nogometaši Dinama pripremaju se za derbi s Rijekom koji je na rasporedu u nedjelju u 17:45 na Rujevici u sklopu 21. kola SuperSport HNL-a.

Dinamo u tu utakmicu ulazi kao vodeća momčad prvenstva sa 44 boda, dok je Rijeka peta sa 16 bodova manje uoči utakmice. Utakmicu je najavio trener Dinama Mario Kovačević.

“Victor Sanchez je sjajan trener. Svi Španjolci vole posjed i dominirati, ali to je i naš način igre. Bit će zanimljiva utakmica jer obje momčadi žele pobjedu i ići će na pobjedu”, rekao je Kovačević pa se osvrnuo na svog najboljeg strijelca Diona Drenu Belju.

“Ako ovako nastavi, Beljo će morati ići na Svjetsko prvenstvo. Dobro radi i pomažemo mu kao ekipa. Stvaramo puno prilika i on puno zabija”, rekao je Kovačević.

Naravno, bilo je govora i o Adrianu Jagušiću, novopečenom igraču Panathinaikosa.

“Malo sam razočaran jer Jagušić nije došao u Dinamo. Htio sam ga dovesti još prošlog ljeta, ali ljudi koji vode klub odlučili su drugačije”, rekao je Kovačević na konferenciji za medije.