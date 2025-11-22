Kovačević protiv Varaždina daje iznenađujuću priliku dvojici igrača?

Podijeli :

Luka Kolanovic via Guliver

Dinamo će u 14. kolu SuperSport HNL-a na Maksimiru od 15 sati ugostiti Varaždin.

Plavi su pobjedom protiv Karlovca u Kupu najavili bolje dane, a isti pristup očekuje se i danas protiv gostiju iz Varaždina.

Trener Dinama Mario Kovačević odlučio se za neke promjene u početnih 11, te bi na Maksimiru trebali dobiti priliku golman Ivan Filipović umjesto Ivana Nevistića, kao i Noa Mikić na desnom beku. Zanimljivo je i da bi u špici umjesto Belje trebao nastupiti Bakrar. Tako bi sastav protiv Varaždina trebao izgledati ovako:

Filipović – Mikić, Dominguez, McKenna, Perez-Vinlof – Mišić, Ljubičić, Zajc – Lisica, Bakrar, Hoxha