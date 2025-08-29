Kovačević protiv ‘svog’ Varaždina: ‘Nema nikakvih čarki i navijači me cijene, ali dolazim pobijediti’

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

Dinamov stopostotni niz nakon četiri kola SHNL-a dolazi na ozbiljan test u Varaždin, kod bivšeg kluba Marija Kovačevića.

Dinamo kao ligaški lider s maksimalnih 12 bodova i besprijekornom gol-razlikom 10:0 dolazi u Varaždin. Utakmica 5. kola SHNL-a igra se u subotu s početkom u 21 sat.

“Dobro treniramo, moram pohvaliti igrače. Svjesni smo konkurencije i pripremamo se najbolje što možemo. Razgovaram s igračima i koji manje igraju. U dobroj atmosferi okrećemo se Varaždinu. Oni su odlična momčad, dosta su uložili ovog ljeta, a sada imaju i širinu. Nama pobjede daju snagu i rastemo iz pobjede u pobjedu. Moramo odigrati najbolju utakmicu do sada”, rekao je Kovačević u uvodu konferencije za medije na Maksimiru.

Hoće li Kovačević mijenjati pobjedničku momčad i rotirati prvih 11?

VEZANA VIJEST Dinamo dolazi u Varaždin, sprema se ludnica: ‘Imaju oni i loših strana, ali nisu bili kažnjeni za propuste’ Mladi Dinamov vratar odlazi na posudbu u Italiju, postaje suigrač Baturini

“Vidjet ćemo. U četiri utakmice teško je rotirati. Nećemo puno mijenjati okosnicu momčadi. Mislim da oni koji sada imaju prilku to i opravdavaju. Navijače u Varaždinu cijenim i oni mene. Uvijek mi je drago otići u Varaždin. Sve je nogomet, ja sam trener Dinama i želim u svim utakmicama pobijediti. Vjerujem da smo bolji i da ćemo to pokazati.“

Za Kovačevića će ova utakmica sigurno biti emotivna jer dolazi na teren kluba kojem je bio trener, a pomoćnik mu je bio Nikola Šafarić, aktualni trener Varaždina. Kovačević je postavio temelje današnjeg Varaždina i vratio ga u SHNL, a Šafarić je sve podigao na višu razinu i klub uveo u Europu. Kovačević je lani briljirao u Koprivnici sa Slaven Belupom i zaslužio priliku života u Dinamu.

“Ja sam trener i nisam se nikad postavio iznad trenerskog posla. Sad sam trener Dinama i tamo imam veliku podršku navijača. Nema nikakvih čarki, svatko voli svoje i nema nikakvog zamjeranja, ali dolazim kao trener Dinama i dolazimo po pobjedu.”

Dotaknuo se i napadača Varaždina Tavaresa i Mamuta, tko je opasniji?

“Varaždin je opasan kao momčad. Jako mi lijepo izgledaju na terenu. Tavares je dribler, a Mamut je donio prema naprijed. Imaju iskusnu i dobru momčad, njih dvojica jesu možda najopasniji, ali momčad je generalno opasna. Tu je i Latković, koji može biti prijetnja.”

Nikola Čavlina čini se odlazi na posudbu u Como.

“Čuo sam i ja nešto, ali kroz dan-dva sve će biti puno poznatije“, odgovorio je Kovačević.