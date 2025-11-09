Kovačević priznaje svoje pogreške u Puli? Ovo je vjerojatni sastav Dinama protiv Istre

Podijeli :

xGonzalesxPhoto TobiasxJorgensenx via Guliver

Trener Dinama Mario Kovačević sprema promjene za Aldo Drosinu.

Dinamo nakon poraza u Europa ligi protiv Celte na Maksimiru 3:0 okreće se ponovno hrvatskom prvenstvu. Plavi gostuju od 16 sati kod Istre 1961 u 13. kolu HNL-a.

Za razliku od dvoboja protiv Celte, na klupi će ostati Theophile-Catherine, dok bi prve minute u seniorskom sastavu ove sezone trebao odigrati Noa Mikić. Na lijevom beku neće biti Gode, već bi trebao krenuti Vinlöf.

Promjena će biti i u veznom redu, umjesto Mišića i Ljubičića, kreću Bennacer i Stojković, dok će napad predvoditi Beljo, a ne Kulenović.

Vjerojatni sastav Dinama protiv Istre:

Nevistić – Mikić, Dominguez, McKenna, Pere Vinlöf – Zajc, Bennacer, Stojković – Lisica, Beljo, Hoxha