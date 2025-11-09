Kovačević priznaje svoje pogreške u Puli? Ovo je vjerojatni sastav Dinama protiv Istre

Trener Dinama Mario Kovačević sprema promjene za Aldo Drosinu.
Dinamo nakon poraza u Europa ligi protiv Celte na Maksimiru 3:0 okreće se ponovno hrvatskom prvenstvu. Plavi gostuju od 16 sati kod Istre 1961 u 13. kolu HNL-a.
Za razliku od dvoboja protiv Celte, na klupi će ostati Theophile-Catherine, dok bi prve minute u seniorskom sastavu ove sezone trebao odigrati Noa Mikić. Na lijevom beku neće biti Gode, već bi trebao krenuti Vinlöf.
Promjena će biti i u veznom redu, umjesto Mišića i Ljubičića, kreću Bennacer i Stojković, dok će napad predvoditi Beljo, a ne Kulenović.
Vjerojatni sastav Dinama protiv Istre:
Nevistić – Mikić, Dominguez, McKenna, Pere Vinlöf – Zajc, Bennacer, Stojković – Lisica, Beljo, Hoxha
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!